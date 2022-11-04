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Главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины столько, сколько это потребуется

  • 4.11.2022, 18:00
Главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины столько, сколько это потребуется

Министры подчеркнули потребность Украины в подготовке к зиме.

Министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В обнародованном совместном заявлении министры заявили, что будут «твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется».

- Мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников, - заявили министры.

Отмечается, что во время встречи министры обсудили потребности Украины в подготовке к зиме, в частности, необходимость поддержки ремонта и восстановления энергетической и водной инфраструктуры.

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