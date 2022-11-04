ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ россиян 4.11.2022, 18:26

С их помощью оккупанты глушили связь.

Украинские военные уничтожили три комплекса радиоэлектронной борьбы, которыми россияне глушили связь.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций.

На видео, которое обнародовали в Страткоме, зафиксировано сразу три уничтоженных комплекса.

«Эта техника глушила мобильную и радиосвязь. Прекрасно отработали наши Вооруженные силы. Их здесь три единицы. Эти машины подавляют связь и не дают возможности местным жителям звонить родным и близким», – рассказывает автор видео.

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