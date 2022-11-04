Как Беларусь будет жить и работать в длинные выходные 4.11.2022, 18:42

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Большие выходные начнутся уже завтра.

Уже завтра у белорусов начнутся последние в этом году большие выходные: после субботы и воскресенья отдыхать будем и в понедельник, 7 ноября, — в День Октябрьской революции, который в Беларуси остается государственным праздником и официальным выходным. В эти дни меняется график работы и у некоторых служб. «Зеркало» рассказывает, как на праздники будут ходить автобусы и метро, откроются ли аптеки и почта, а также какие планы у погоды.

Поликлиники и аптеки

По утвержденному Минздравом графику поликлиники, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медицинской техники, организации особого типа, больницы, в том числе РНПЦ, будут работать:

5 ноября (суббота) — по графику работы в субботний день;

6 ноября (воскресенье) — по графику выходного дня;

7 ноября (понедельник) — по графику работы в праздничный день.

Почта

6 ноября городские и сельские отделения будут работать по установленному режиму работы, рассказали в «Белпочте». Более подробно о графике их работы можно узнать здесь.

7 ноября объекты почтовой связи также будут работать, хотя и не все. А многие отделения закроются сразу после обеда. Перечень с расписанием также можно найти на сайте «Белпочты».

Почтовое отделение № 11 на Привокзальной площади, 5 в Минске и в воскресенье, и в понедельник будет работать круглосуточно.

Транспорт в Минске

7 ноября в белорусской столице изменится режим работы городского пассажирского транспорта: она будет организована по графику воскресенья, сообщили в «Минсктрансе».

В связи с изменениями в режиме работы крупных торговых предприятий Минска в этот день не выйдут на рейсы автобусы № 83э ДС «Малиновка-4» — ТЦ «Ждановичи», № 76э ДС «Ангарская-4» — ТЦ «Ждановичи» и № 114с ДС «Чижовка» — «Авторынок», зато будет организована работа автобусного маршрута № 134с, который курсирует между ДС «Чижовка» и «Малиновка-4».

Уменьшится также количество автобусов, которые ездят по маршрутам № 130 ДС «Одоевского» — ТЦ «Ждановичи» и № 140 ДС «Сухарево-5» — ТЦ «Ждановичи».

В субботу, 5 ноября, и в воскресенье, 6 ноября, метро в Минске будет работать без изменений, сообщили в Минском метрополитене. В понедельник, 7 ноября, поезда будут ходить по графику выходного дня.

К слову, ГАИ пообещала в праздничные дни принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, а также бесправников — наряды ДПС будут работать в том числе на дорогах местного значения. Помимо водителей, под особым контролем ГАИ окажутся пешеходы и велосипедисты.

Поезда по Беларуси и в Россию

В связи с праздниками на Белорусской железной дороге назначены дополнительные поезда в межрегиональном и международном сообщении — всего с 28 октября по 8 ноября к расписанию добавлено больше 40 поездов.

Так, дополнительные составы внутри страны будут курсировать по самым популярным маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Минск — Коммунары, Брест — Гомель, Кричев — Орша (Гродно).

Что касается международного сообщения, то оно у Беларуси есть только с Россией, и в период праздников возможностей уехать туда станет еще больше. Назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск/Витебск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Смоленск.

Коммунальные службы

В Минском ЖКХ пообещали, что в длинные выходные по-прежнему будут проводить уборку в жилфонде и на прилегающих территориях.

На случай аварий будут работать 78 аварийно-восстановительных бригад — всего 229 человек, а на случай плохой погоды сформирован резерв спецтехники. Кроме того, будет организован дополнительный вывоз мусора и вторресурсов.

Во всех районах в предприятиях ЖКХ будут работать дежурные, при необходимости можно оставить заявку по единому короткому номеру 115.

Погода

Как рассказали в Белгидрометцентре, погода на праздники ожидается по-осеннему неустойчивой, с дождями и туманами. Будет облачно с прояснениями. Ночью возможны заморозки, днем в субботу и воскресенье на большей части страны температура не поднимется выше +10 градусов, в понедельник немного потеплеет.

В субботу, 5 ноября, преимущественно без осадков, днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — туман. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью от -4°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, днем +2…+8°С, по юго-западу Беларуси до +10°С.

В воскресенье, 6 ноября, ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части страны ожидаются дожди. Ночью и утром — слабый туман. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −3…+4°С, по юго-западу страны +5…+9°С; днем +3…+9°С, в юго-западных районах Беларуси до +11°С.

В понедельник, 7 ноября, местами, а ночью на большей части Гомельской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром — местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+7°С, днем +5…+12°С.

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