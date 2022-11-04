Си Цзиньпин впервые выступил против ядерных угроз Путина 7 4.11.2022, 18:50

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Председатель КНР заявил, что он против применения ядерного оружия в Европе.

На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин призвал международное сообщество «отвергнуть угрозу применения ядерного оружия» и выступить против ядерной войны, чтобы не допустить «кризиса на Евразийском континенте», сообщает Bloomberg.

Си Цзиньпин также сказал о необходимости совместными усилиями обеспечить стабильность поставок продовольствия и энергоресурсов.

Перед началом войны в Украине Си заявил вместе с Владимиром Путиным о «безграничном партнерстве» между Китаем и Россией. Но теперь китайский лидер, только что переизбранный на съезде Компартии на третий срок в нарушение полувековой традиции, впервые четко высказался по трем основным вопросам международной повестки, которые Путин активно использует в противостоянии с Украиной и Западом: ядерному, энергетическому и продовольственному. И сказал он об этом канцлеру Германии — страны, которая в наибольшей степени пострадала от развязанной Россией газовой войны.

«Председатель Си и я согласились: ядерные угрозы безответственны и носят провокационный характер. Использовав ядерное оружие, Россия перейдет черту, которую вместе провело сообщество государств», – заявил Шольц после встречи с китайским руководителем (цитата по Reuters).

Заявление Си порадует европейских политиков, которые надеются, что Китай использует свою позицию «друга России», чтобы убедить Москву перестать грозить миру ядерным оружием, говорит Джозеф Грегори Махоуни, профессор политических исследований East China Normal University в Шанхае:

Замечания Си недвусмысленны, направлены против как использования ядерного оружия, так и угрозы его применения. Некоторые интерпретируют их как очень важное послание.

Путин неоднократно заявлял в связи с войной в Украине, что Россия может применить ядерное оружие. Например, объявляя о мобилизации 21 сентября, после того как украинские войска в ходе неожиданного контрнаступления освободили Харьковскую область, президент сказал в телеобращении, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие: «Это не блеф».

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — добавил Путин. А 30 сентября на церемонии подписания документов о вхождении в состав России оккупированных территорий снова высказался на эту тему, обвинив США в том, что они первыми использовали ядерное оружие и создали прецедент.

Еще жестче высказывается бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Только сегодня он написал в телеграм-канале, что у России «есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную», хотя и оговорившись, что это не является целью. После аннексии четырех украинских областей Медведев заявил, что Россия будет пресекать любое посягательство на них, в том числе с помощью ядерного оружия.

Пропагандисты на государственных телеканалах не раз грозили Западу тем же. Например, ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев заявил в мае, что одной лишь ракеты «Сармат» достаточно, чтобы стереть Великобританию с лица земли. «Это всего лишь один пуск, Борис, — сказал он, обращаясь к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону. — А Англии нет. Раз и навсегда».

Руководство российской армии в середине октября обсуждало возможность применения тактического ядерного оружия в Украине на фоне сложностей с удержанием аннексированных территорий, сообщила на днях The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

В начале августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с «ядерной опасностью, невиданной со времен разгара холодной войны»: «Один просчет отделяет нас от ядерного уничтожения».

Кроме того, Россия ведет энергетическую войну, сократив на две трети поставки газа в ЕС и обстреливая ракетами и иранскими дронами-камикадзе электростанции в Украине, где повреждено уже 40% энергетической инфраструктуры.

А блокировка украинских портов российским флотом в начале войны привела к сильному скачку цен на зерновые и угрозе голода во многих бедных и развивающихся странах. С августа морские поставки из Украины возобновились, но в последнюю неделю Россия попыталась выйти из зерновой сделки. Правда, Турция, ООН и Украина были намерены продолжать вывоз сельскохозяйственной продукции, поэтому Россия возобновила свое участие.

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