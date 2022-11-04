В Украине нашли партию контрабандных сигарет из Беларуси 1 4.11.2022, 18:59

2,854

Суд постановил отдать изъятые сигареты солдатам ВСУ.

В Украине нашли табачную продукцию почти на 40 тысяч долларов, которая попала в страну контрабандой из Беларуси. Суд постановил отдать изъятые сигареты солдатам ВСУ, сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, более 40 тысяч пачек сигарет белорусского производства были обнаружены в грузовике под управлением гражданина Украины, который их сам купил, хранил и перевозил с целью сбыта. На табачной продукции не было акцизных марок, зато были марки для продажи в магазинах дьюти-фри. Стоимость контрабанды оценили в примерно в 1,5 млн гривен (около 37 тысяч долларов).

Суд постановил передать изъятую белорусскую «табачку» на нужды ВСУ.

К слову, несколькими днями ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о раскрытии масштабной схемы контрабанды сигарет из Беларуси почти на полмиллиона долларов. Двоим украинским таможенникам предъявили обвинения в участии в преступном плане.

Из-за того, что прямые поставки контрабанды из Беларуси оказались перекрыты, организаторы «проложили» маршрут через ЕС. В сопроводительных документах для европейских контрольных служб было указано, что груз идет транзитом в Грузию. Но на румынско-украинской границе грузовики с сигаретами проезжали уже по другим бумагам – под видом пустого транспорта. Впоследствии табачная контрабанда из Беларуси продавалась в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».