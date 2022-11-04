США объявили о новом пакете помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи Украине8
- 4.11.2022, 19:16
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В него вошли танки.
В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:
ПВО Hawk;
отремонтированные танки Т-72;
250 БТР M1117;
40 бронекатеров;
1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.
После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.
ПВО Hawk
Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу.
Phoenix Ghost
Тактический дрон, разработанный для нужд войны в условиях равнинной местности. Этот дрон подобен Switchblade. Хотя его также можно использовать для получения изображения местности, его основное предназначение - нападение.