Командир полка Калиновского встретился с мэром Киева Виталием Кличко 1 4.11.2022, 19:23

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Мэр поблагодарил белорусов за участие в защите столицы Украины.

4 ноября командир полка Калиновского Денис Прохоров («Кит») встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Мэр украинской столицы поблагодарил белорусов за участие в ее защите в феврале-марте 2022 года. «Кит» участвовал в тех боях, был ранен, а его друг Илья Хренов («Литвин») погиб.

Кличко рассказали о политической ситуации в Беларуси. Было подчеркнуто, что «абсолютное большинство белорусов поддерживают Украину в ее борьбе и категорически негативно относится к использованию территории их страны для агрессии против украинского народа».

Также обсуждались вопросы помощи со стороны киевской горадминистрации полку Калиновского, сообщает пресс-служба подразделения.

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