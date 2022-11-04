Страны G7 предупредили режим Лукашенко 3 4.11.2022, 19:36

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G7 возложит на режим «огромные дополнительные расходы» в случае прямого участия в войне в Украине.

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии) сообщили, что продолжат вводить экономические санкции в отношении России и других стран, оказывающих поддержку войне в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств «большой семерки» по итогам встречи.

«Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить позволять России вести агрессивную войну, в том числе разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси для запуска ракет, нацеленных на Украину», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что если белорусские власти еще больше вовлекут Беларусь в войну, то G7 возложит на режим «огромные дополнительные расходы».

Министры иностранных дел стран G7 также назвали ложной информацию России о планах Украины применить «грязную бомбу» и сообщили, что в ближайшее время завершится введение потолка цен на российскую нефть.

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