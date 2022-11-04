Белорусский врач не советует женщинам худеть после 65 лет 4.11.2022, 19:50

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Почему?

Лишний вес никому не прибавляет здоровья – однако в пожилом возрасте худеть уже поздно. Почему – рассказала СТВ руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич.

- Надо помнить, что в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, мы не рекомендуем женщинам худеть очень сильно, потому что недостаток жиров, мышечной массы может вести к тому, что будет развиваться остеопороз, или хрупкость костей, - заметила врач.

Чтобы держать вес под контролем, нужно питаться сбалансированно. Особенно после 75 лет белков должно быть достаточно. Если после 75 лет человек худеет, то развивается так называемое патологическое старение.

Что еще можно делать, чтобы отсрочить старение? Врач рекомендует в меру возможностей заниматься спортом и следить за здоровьем.

- Есть очень простой способ – взвешивание. Второй способ – подойти в поликлинику или можно самому на калькуляторе посмотреть свой индекс массы тела. Он должен быть не меньше 22 и не больше 25, - рассказывает Людмила Жилевич. Также необходимо держать под контролем сантиметры талии. Для мужчин это не больше 94, а для женщин – не больше 80.

- Есть еще такой показатель, как соотношение талии и объема бедер. Для мужчины он должен быть не больше 0,9, а для женщин – где-то 0,8, - считает доктор.

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