Правительство РФ распечатало «газовую кубышку» 4 4.11.2022, 20:24

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В бюджет перебросили полтриллиона рублей из «Газпрома».

Российские власти распечатывают резервы «Газпрома», чтобы залатать «дыру» в федеральном бюджете, который с лета находится в состоянии дефицита, пишет The Moscow Times.

В октябре поступления в казну налога на добычу полезных ископаемых за газ выросли в 12 раз по сравнению с сентябрем и достигли исторического рекорда, отчитался Минфин в оперативной статистике.

За один месяц бюджет получил 452,9 млрд рублей — сумму, которую прежде собирал почти год (577,8 млрд рублей в 2021 году, 488,2 млрд рублей в 2020-м).

Дождь из сырьевых рублей пролился над счетами правительства, благодаря «Газпрому», который в соответствии с принятым летом законом должен выплатить в казну 1,248 трлн рублей в виде надбавки к НДПИ. Деньги будут поступать равномерными порциями — по 416 млрд рублей каждый месяц с октября по декабрь.

Первый транш практически удвоил поток нефтегазовых доходов бюджета - 1,281 трлн рублей в октябре против 688,2 млрд в сентябре.

К началу войны «Газпром» подошел, имея «денежную подушку» размером более 20 млрд долларов, а в первой половине 2022 года получил 2,5 триллиона рублей чистой прибыли — рекордную сумму в своей истории. И эти деньги остро нужны российскому правительству, которое с июня тратит больше, чем собирает в виде налогов. За июнь-сентябрь дефицит бюджета, по данным Минфина, составил 1,5 триллиона рублей, и в результате весь профицит, накопленный в первые месяцы года, растаял.

К концу года Минфин ожидает «дыру» в казне в размере 1,3 триллиона рублей. Но по факту она может быть и больше, отмечают аналитики Райффайзенбанка: с декабря вступает в силу европейское нефтяное эмбарго, а падение экономики ускоряется, в том числе из-за мобилизации.

Бюджет-2023 сверстан с дефицитом в 3 трлн рублей, но и эта оценка может оказаться слишком оптимистичной: экономический прогноз МЭР, который лежит в основе бюджетных проектировок, не учитывает ни мобилизации, ни новых санкций, указывает экономист Александра Суслина. Реальный дефицит может составить 4-4,5 трлн рублей, прогнозируют аналитики ВТБ.

Газовых доходов, чтобы его покрывать, впрочем, в следующем году уже не будет. Перекрыв поставки европейским странам, «Газпром» потерял две трети экспорта и треть добычи газа по состоянию на октябрь.

После взрывов на «Северном потоке» Европа окончательно становится потерянным рынком для «Газпрома», и это безусловно отразится на его доходах, отмечает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий: крупные дивиденды, которая компания заплатит в этом году, станут последними на годы.

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