Россия готовит новую атаку на Украину из Беларуси? 11 4.11.2022, 20:43

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В Беларуси, кроме МиГов и «Кинжалов», заметили много российских палаток с военными.

В середине октября на основные белорусские полигоны стали прибывать эшелоны с российскими военнослужащими, строятся новые объекты военной инфраструктуры. Некоторые из них аналогичны тем, которые существовали в Беларуси до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. «Радыё Свабода» попыталось выяснить, что там происходит, с помощью спутниковой службы Planet Labs.

230-й общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» под Барановичами (Брестская область)

На снимках от 31 октября 2022 года видно, что на территории полигона появилось большое количество военных палаток и техники. Она начала прибывать после 16 октября. Вся эта военная инфраструктура появилась в период с августа по конец октября.

На картинке ниже мы видим два палаточных городка. Размеры большего — 150х220 метров. Рядом с ним еще один палаточный городок, 90х90 метров. Всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них минимум 200 единиц военной техники, в основном грузовики.

Перед нападением России на Украину можно было видеть лагерь, очень похожий на нынешний, на Обуз-Лесновском полигоне. На фото ниже видно, что палаток тогда было меньше, а снаряжения больше.

К северу от лагеря находится полевой госпиталь размером 100 на 80 метров (как футбольное поле).

В самой северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток на площади 100 на 60 метров.

Военный полигон «Репище» под Осиповичами (Могилевская область)

На спутниковом снимке за 31 октября — лагерь размером 50 на 160 метров и не менее 35 военных палаток на полигоне «Репище». Рядом стоянка для техники (150 на 150 метров). На ней видны грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы. Они просто въезжают на стоянку.

На снимке, сделанном накануне, видно, что техники стало на треть меньше.

К северу от полигона находится станция Верейцы. Стоит железнодорожный состав, из которого выгружается техника. Часть железнодорожных платформ пустует, часть еще с техникой. Колонна военной техники стоит на дороге в сторону полигона.

По более ранним спутниковым снимкам видно, что лагерь начинает активно разрастаться, а техника прибывает после 17 октября. На снимках за 17 октября техники на снимке еще нет.

Военный полигон «Лосвидо» под Витебском

Спутниковые снимки полигона «Лосвидо» показывают, что палатки там стали появляться после 11 октября. На снимке за 14 октября они уже есть, появляется первая техника. Лагерь становится только больше.

Военный аэродром «Мачулищи» под Минском

Аэродром «Мачулищи» в последнее время фигурирует в новостях в первую очередь из-за дислоцированных там трех истребителей МиГ-31К ВКС России. Они способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут поражать цели на территории Украины, а также на расстоянии до 2000 км.

На спутниковом фото от 30 октября хорошо видны эти три истребителя. Рядом с одним из них находится объект, по длине (7-8 метров) и форме похожий на ракету «Кинжал». О присутствии этих российских истребителей и наличии на аэродроме объектов, похожих на контейнеры для хранения ракет «Кинжал», говорит и британская разведка.

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