В Госдуме РФ придумали новую страшилку: теперь Украина хочет «напасть» на Беларусь 16 4.11.2022, 20:52

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Кроме этого, напасть может якобы и Польша.

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина «планирует вторгнуться в Беларусь». При этом абсурд пропаганды доходит до того, что напасть может якобы и Польша.

В интервью российским пропагандистам «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связей с соотечественниками Константин Затулин заявил, что на украинско-белорусской границе возникает некая нервозность.

«Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Беларуси, как и России. С Россией она ведет войну, и с Беларусью к ней готовится. Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как элементы нервозности, которая возникает на белорусско-украинской границе. Мы не знаем точно, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Разумеется, по крайней мере, что Россия и Беларусь должны быть очень внимательными. Именно поэтому там созданы совместные группировки и проводятся в ближайшее время такие масштабные военные учения», — заявил российский чиновник.

Кроме того, Затулин придумал, что «напасть» на Беларусь может и Польша, которая является союзником Украины.

«Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы устроившихся там эмигрантских белорусских политических деятелей», — сказал он.

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