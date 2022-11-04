В Перу захвачены десятки иностранных туристов 4.11.2022, 21:14

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Похитители требуют внимания к проблеме разлива нефти.

В Перу группа местных жителей из числа представителей коренных народов захватила в заложники несколько десятков пассажиров прогулочных лодок, на которых обычно возят туристов из-за рубежа, пишет ВВС.

Как уточняет перуанское новостное агентство RPP Noticias, захватчики — представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето — заявили, что пытаются таким образом привлечь внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.

В сообщениях упоминается общее число захваченных пассажиров лодок — 70 человек, в том числе граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии — а возможно, и других стран.

В числе заложников — по меньшей мере один младенец и одна беременная женщина, а также несколько людей с инвалидностью разной степени, сообщают местные СМИ.

Участники протестной группы утверждают, что ранее из-за разлива нефти из трубопровода в реку Кунинико в этом районе погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.

Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.

В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.

Ранее местные активисты опубликовали заявление, в котором предупреждали, что если власти не отреагируют на их требования, то 1 ноября они перекроют реку Кунинико.

«Мы требуем, чтобы правительство вступило в переговоры с сообществом Кунинико, в противном случае оно столкнется с последствиями, всю полноту ответственности за которые будет нести президент Перу», — говорится в их манифесте.

«Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят, — написала в Facebook одна из туристок, захваченных в заложники. — Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными».

Судя по всему туристам, которых захватили еще утром в четверг, не причинили вреда, однако, как сообщила ВВС туристка из Британии по имени Шарлотта, оказавшаяся среди заложников, у них заканчивается питьевая вода и продовольствие.

«Условия начинают ухудшаться», — отмечает она и просит «вмешаться, чтобы вытащить нас отсюда». Она также подтвердила, что среди заложников есть беременные, пожилые люди и больные сахарным диабетом.

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