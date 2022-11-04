В Перу захвачены десятки иностранных туристов
- 4.11.2022, 21:14
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Похитители требуют внимания к проблеме разлива нефти.
В Перу группа местных жителей из числа представителей коренных народов захватила в заложники несколько десятков пассажиров прогулочных лодок, на которых обычно возят туристов из-за рубежа, пишет ВВС.
Как уточняет перуанское новостное агентство RPP Noticias, захватчики — представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето — заявили, что пытаются таким образом привлечь внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.
В сообщениях упоминается общее число захваченных пассажиров лодок — 70 человек, в том числе граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии — а возможно, и других стран.
В числе заложников — по меньшей мере один младенец и одна беременная женщина, а также несколько людей с инвалидностью разной степени, сообщают местные СМИ.
Участники протестной группы утверждают, что ранее из-за разлива нефти из трубопровода в реку Кунинико в этом районе погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.
Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.
В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.
Ранее местные активисты опубликовали заявление, в котором предупреждали, что если власти не отреагируют на их требования, то 1 ноября они перекроют реку Кунинико.
«Мы требуем, чтобы правительство вступило в переговоры с сообществом Кунинико, в противном случае оно столкнется с последствиями, всю полноту ответственности за которые будет нести президент Перу», — говорится в их манифесте.
«Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят, — написала в Facebook одна из туристок, захваченных в заложники. — Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными».
Судя по всему туристам, которых захватили еще утром в четверг, не причинили вреда, однако, как сообщила ВВС туристка из Британии по имени Шарлотта, оказавшаяся среди заложников, у них заканчивается питьевая вода и продовольствие.
«Условия начинают ухудшаться», — отмечает она и просит «вмешаться, чтобы вытащить нас отсюда». Она также подтвердила, что среди заложников есть беременные, пожилые люди и больные сахарным диабетом.