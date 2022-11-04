В Бресте судили задержанных греко-католиков — священника и редактора религиозной газеты 1 4.11.2022, 21:19

Обоих приговорили к суткам.

Брестский суд приговорил к административному аресту священника греко-католической церкви Игоря Кондратьева и редактора газеты «Царква» Игоря Барановского. Последнего обвинили в распространении экстремистских материалов, сообщает «Брестская весна».

По информации правозащитников, утром 4 ноября у Кондратьева прошел обыск, а после обеда состоялся суд над ним и Игорем Барановским.

Судья Андрей Грушко приговорил священника к 12 суткам административного ареста, по какой статье — неизвестно.

Он же назначил Барановскому 15 суток ареста. Редактору предъявили обвинение в распространении экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП) за публикацию, появившуюся в мае 2021 года на странице «Царквы» в Facebook: в сообщении было видео «Белсата». При этом власти признали медиапродукцию «Белсата» «экстремистскими материалами» только в июле 2021 года.

Напомним, священника греко-католической церкви Игоря Кондратьева задержали 2 ноября прямо в храме, перед началом вечерней службы. Он известен тем, что во время протестов в 2020 году выходил на улицы, общался с людьми в цепях солидарности и требовал у главы горисполкома освободить задержанных.

В тот же день в Бресте был задержан краевед и редактор газеты «Царква» Игорь Барановский. Его издание освещает деятельность греко-католических общин в Беларуси и других странах. В 2020 году он уже отбыл 30 суток ареста за участие в протестах.

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