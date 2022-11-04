В Польше начались крупнейшие военные учения Вышеградской группы 4 4.11.2022, 21:25

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Учения будут проходить днем и ночью.

На полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши сегодня, 4 ноября, начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.

Об этом сообщает PAP.

Сценарий учений, которые будут проходить до 9 ноября, учитывает аспекты российской полномасштабной агрессии против Украины. В военных маневрах участвуют около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники. В учениях также принимают участие войска из Великобритании и США.

Целью учений является повышение слаженности союзнических войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

Учения будут проходить днем и ночью. В учениях принимают участие в основном подразделения бронетанковых и механизированных войск, а также артиллеристы, саперы, химики и разведчики. Параллельно с Puma-2022 будут проходить также командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

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