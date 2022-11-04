Урожаи картофеля в Беларуси снижаются второй год подряд
- 4.11.2022, 21:40
Картошку убрали на 99,8% площадей.
В этом году в Беларуси сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали 788,2 тысячи тонн картофеля, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Нынешний урожай получился еще меньше, чем прошлогодний, когда сбор составил 866 тысяч тонн. А 2021 год был такой, когда картошка не уродила. В 2020 году собрали 914 тысяч тонн.
Таким образом, урожай картофеля в белорусских сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах снижается второй год подряд.
Однако основная часть картофеля в Беларуси выращивается в личных хозяйствах. Например, в прошлом году в них было выращено картофеля более 4 миллионов тонн, почти в 5 раз больше, чем в сельхозорганизациях.