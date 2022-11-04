Урожаи картофеля в Беларуси снижаются второй год подряд 4.11.2022, 21:40

Картошку убрали на 99,8% площадей.

В этом году в Беларуси сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали 788,2 тысячи тонн картофеля, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Нынешний урожай получился еще меньше, чем прошлогодний, когда сбор составил 866 тысяч тонн. А 2021 год был такой, когда картошка не уродила. В 2020 году собрали 914 тысяч тонн.

Таким образом, урожай картофеля в белорусских сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах снижается второй год подряд.

Однако основная часть картофеля в Беларуси выращивается в личных хозяйствах. Например, в прошлом году в них было выращено картофеля более 4 миллионов тонн, почти в 5 раз больше, чем в сельхозорганизациях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».