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Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь

  • 4.11.2022, 21:52
Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь
Джейк Салливан
Фото: AFP

Cоветник президента США по нацбезопасности посетил Киев.

Соединенные Штаты Америки (США) сделают все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины могли продолжать освобождение своих территорий, в том числе Херсона.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент РБК-Украина.

«Мы заслушали доклады командующих по этому направлению... И не мне характеризовать обстановку в поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы продолжались эти операции», - отметил он.

По его словам, сегодня в ходе визита в Украину он как раз обсуждал, что нужно для наступательных операций.

«Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы помочь», - добавил Салливан.

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