Белоруска десять лет выносила продукты и спиртное с предприятия, на котором работала 6 4.11.2022, 21:58

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Вот какую сумму она успела похитить.

В Добрушском районе судили сотрудницу бумажной фабрики «Герой труда», которая занимала там должность начальника отдела общепита. Десять лет, подтасовывая данные в документации, она воровала с предприятия деньги, продукты, спиртное и сигареты — общая сумма похищенного составила почти 60 тысяч рублей (более 23 тысяч долларов). Среди прочих мер ее наказали шестью годами колонии, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемая была начальником отдела общепита и торговли филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Целых десять дет — с 2011 по 2021 год — она заставляла подчиненных искажать и вносить заведомо ложные сведения в товарные накладные и прочую документацию. Таким образом за это время она украла продукты питания, спиртное, сигареты и наличные деньги на общую сумму 59 907,59 рубля.

На женщину завели уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК). Суд признал ее виновной и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Также обвиняемой назначили штраф в размере 200 базовых величин (6400 рублей) и лишили права занимать руководящие и административные должности на 5 лет.

Это еще не все: женщине придется возместить ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» причиненный вред в размере 46 290,92 рубля.

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