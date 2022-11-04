ВСУ готовы деоккупировать Херсон 2 4.11.2022, 22:00

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Военный эксперт рассказал, когда это произойдет.

Украинская армия постоянно производит наступательные действия на Херсонщине, выполняя определенные оперативно-тактические задания, которые пока корректируются в зависимости от погоды, а вот оккупационные войска теряют контроль над ситуацией.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт, летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что фронтальных наступлений там пока быть не может, но радиальные наступления колонами, с выполнением определенных задач происходят. И одна из таких задач — выход к Херсону — может быть выполнена. Но, по его словам, скорее всего, выйдут к Бериславу.

Также стоят задачи по выходу к мостам, переходам, которые еще соединяют левый и правый берег. «Они готовятся к отступлению», - отметил военный эксперт.

Передвижения, которые оккупанты выполняли в последнее время и ротационные моменты, привели к тому, что на правом берегу сейчас в основном стрелковые части с легкой бронетехникой. Тяжелая бронетехника и дальняя артиллерия выведены на левый берег.

То количество войск, около 20 тысяч человек, которое остается еще на правом берегу, позволяет россиянам собрать «кулак» в каком-то одном месте и попробовать двинуться на запад в сторону Вознесенска.

Впрочем, на марше они могут быть разбиты, предполагает Роман Свитан.

По его прогнозам, 99%, что российские войска все же будут уходить на левый берег, прикрываясь частями, которых не жалко, и которые сгорят под ударами украинских войск, которые уже готовы к деоккупации правого берега Херсонской области.

На правом берегу Днепра пересеченная каналами местность, что немного замедляет любые наступательные операции. В этих каналах можно выполнять определенные оборонительные задачи, но далеко не глобальные.

«В основном, фронтальному наступлению наших войск сейчас мешает распутица, которая произошла после последних дождей. День-два, когда подсохнет грунт, украинские войска смогут продолжать наступательные операции уже фронтального характера», - отметил военный эксперт.

Роман Свитан заметил, что ВСУ постоянно движутся к Антоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС. И такой темп говорит о том, что за несколько недель правый берег будет «зачищен».

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