Маск увольняет работников Twitter по е-mail 8 4.11.2022, 22:13

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Сотрудники подали коллективный иск в суд.

Сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании из-за сокращения 3700 рабочих мест. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 4 ноября.

Сотрудники уверяют, что компания проводит увольнения без надлежащего сообщения, чем нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии. Как пишет Bloomberg, сотрудникам приходит письмо на электронную почту. Если они получают уведомление на рабочую учетную запись, то остаются работать, если на личную – уволены.

По информации Bloomberg, Маск планирует уволить половину штата, чтобы сократить расходы компании.

В то же время некоторые рекламодатели настороженно относятся к планам Маска пересмотреть политику модерации контента и покидают платформу.

В свою очередь Маск уверен, что Twitter может в конечном итоге стать «самой дорогой компанией в мире».

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