Маск увольняет работников Twitter по е-mail

Маск увольняет работников Twitter по е-mail8
- 4.11.2022, 22:13
- 3,714
Сотрудники подали коллективный иск в суд.
Сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании из-за сокращения 3700 рабочих мест. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 4 ноября.
Сотрудники уверяют, что компания проводит увольнения без надлежащего сообщения, чем нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии. Как пишет Bloomberg, сотрудникам приходит письмо на электронную почту. Если они получают уведомление на рабочую учетную запись, то остаются работать, если на личную – уволены.
По информации Bloomberg, Маск планирует уволить половину штата, чтобы сократить расходы компании.
В то же время некоторые рекламодатели настороженно относятся к планам Маска пересмотреть политику модерации контента и покидают платформу.
В свою очередь Маск уверен, что Twitter может в конечном итоге стать «самой дорогой компанией в мире».