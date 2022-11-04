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Оккупанты отвели свои войска из Каменки Запорожской области

  • 4.11.2022, 22:16
  • 3,786
Оккупанты отвели свои войска из Каменки Запорожской области

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты отвели личный состав из временно оккупированного села Каменка Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Также сообщается, что российские войска свернули блокпосты и комендатуру в этом населенном пункте. Кроме того, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений.

Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным.

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