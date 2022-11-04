Названа самая дорогая футбольная команда Европы 1 4.11.2022, 22:28

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Стоимость стартового состава этой команды составляет 605 миллионов евро.

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг самых дорогих европейских команд.

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити», который опередил французский ПСЖ и английский «Манчестер Юнайтед».

В топ-10 самых дорогих европейских клубов больше всего представителей АПЛ – 5 команд. Десятку замыкает мюнхенская «Бавария».

Топ-10 самых дорогих футбольных команд Европе:

1. «Манчестер Сити» – 605 (млн. евро)

2. ПСЖ – 510

3. «Манчестер Юнайтед» – 480

4. «Ливерпуль» – 408

5. «Челси» – 393

6. «Арсенал» – 382

7. «Реал» – 370

8. «Барселона» – 334

9. «Ювентус» – 300

10. «Бавария» – 294

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