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Названа самая дорогая футбольная команда Европы

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  • 4.11.2022, 22:28
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Названа самая дорогая футбольная команда Европы

Стоимость стартового состава этой команды составляет 605 миллионов евро.

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг самых дорогих европейских команд.

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити», который опередил французский ПСЖ и английский «Манчестер Юнайтед».

В топ-10 самых дорогих европейских клубов больше всего представителей АПЛ – 5 команд. Десятку замыкает мюнхенская «Бавария».

Топ-10 самых дорогих футбольных команд Европе:

1. «Манчестер Сити» – 605 (млн. евро)

2. ПСЖ – 510

3. «Манчестер Юнайтед» – 480

4. «Ливерпуль» – 408

5. «Челси» – 393

6. «Арсенал» – 382

7. «Реал» – 370

8. «Барселона» – 334

9. «Ювентус» – 300

10. «Бавария» – 294

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