Путин рассказал об «идее поглощения Украины» Польшей 16 4.11.2022, 22:33

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Напавший на Украину российский диктатор отметился странным заявлением.

Президент России Владимир Путин заявил 4 ноября, что «идея поглощения Украины» Польшей «никуда не делась».

Об этом Путин сказал в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.

«Мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше. Это наш сосед. У нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы, – отметил Путин. – Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства «от моря до моря». Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс – от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах».

Польша на севере граничит с Калининградской областью РФ.

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