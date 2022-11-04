Страны G7 договорились об энергетическом «Рамштайне» 4.11.2022, 23:10

«Большая семерка» поможет Украине восстановить электростанции.

Правительства стран «Большой семерки» создадут координационный механизм помощи Украине. В его рамках крупнейшие экономики мира будут помогать Киеву восстанавливать и защищать важнейшие объекты инфраструктуры. Об этом говорится в итоговом заявлении министров иностранных дел стран G7 в Мюнстере.

«Посредством обстрелов Россия пытается терроризировать гражданское население. Неизбирательные нападения на гражданское население и объекты инфраструктуры являются военными преступлениями, и мы подтверждаем нашу решимость обеспечить полную ответственность за них и преступления против человечности», — говорится в заявлении.

С начала октября Украина столкнулась с широкомасштабным нападением на критически важную инфраструктуру и источники электроэнергии. По словам мэра города Виталия Кличко, в пятницу, 4 ноября, около 450 000 домохозяйств в Киеве остались без электричества, поскольку по всей Украине продолжаются перебои с подачей электроэнергии. Из-за атак инфраструктуры в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Запорожской областях только на этой неделе миллионы людей оставались без электричества и воды.

Министры иностранных дел G7 призвали Россию «немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и вывести все свои силы и военную технику».

«Мы приветствуем готовность президента Зеленского к справедливому миру, основанному на уважении территориальной целостности, суверенитета Украины и ее законного права на защиту от агрессии. Призывы России к переговорам не вызывают доверия, когда она продолжает эскалацию войны», — подытожили участники встречи.

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