США создают в Германии группу содействия безопасности Украины 4.11.2022, 23:32

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Группу возглавит высокопоставленный генерал.

Соединенные Штаты Америки намерены создать в Германии штаб по вопросам безопасности, который будет следить за поставками США и союзниками вооружения Украине и военной подготовкой украинской армии. Об этом заявила на брифинге 4 ноября заместитель спикера американского министерства обороны Сабрина Сингх, пишет «Голос Америки».

Как сообщает The New York Times, новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины (SAG-U). Оно должно упорядочить систему обучения украинской армии и оказания военной помощи Украине, которая была «создана на лету» после полномасштабного российского вторжения в феврале.

Издание пишет, что группу возглавит высокопоставленный генерал, базирующийся в Германии. По словам военных источников, основным кандидатом на эту новую должность является генерал-лейтенант Антонио Агуто – младший, глава штаба Первой армии США.

Новое командование будет воплощать решения контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат «Рамштайн».

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