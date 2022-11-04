США создают в Германии группу содействия безопасности Украины
- 4.11.2022, 23:32
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Группу возглавит высокопоставленный генерал.
Соединенные Штаты Америки намерены создать в Германии штаб по вопросам безопасности, который будет следить за поставками США и союзниками вооружения Украине и военной подготовкой украинской армии. Об этом заявила на брифинге 4 ноября заместитель спикера американского министерства обороны Сабрина Сингх, пишет «Голос Америки».
Как сообщает The New York Times, новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины (SAG-U). Оно должно упорядочить систему обучения украинской армии и оказания военной помощи Украине, которая была «создана на лету» после полномасштабного российского вторжения в феврале.
Издание пишет, что группу возглавит высокопоставленный генерал, базирующийся в Германии. По словам военных источников, основным кандидатом на эту новую должность является генерал-лейтенант Антонио Агуто – младший, глава штаба Первой армии США.
Новое командование будет воплощать решения контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат «Рамштайн».