Христо Грозев рассказал, где сейчас террорист Гиркин
- 5.11.2022, 1:41
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Не на фронте.
Руководитель агентства Bellingcat Христо Грозев рассказал, где сейчас террорист Игорь Гиркин, один из главных подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
В эфире нидерландского телеканала NPO 1 Грозев сообщил, что Гиркин сейчас рядом с фронтом, но не за линией фронта, передает «Новое время».
По информации расследователя, тот занимается подготовкой, обучением и вербовкой добровольцев на войну против Украины.
Грозев отметил, что Кремль, судя по всему, не хочет выпускать террориста из виду, потому что он может попасть в плен.
Журналист также предположил, что, как только Гиркин перейдет за линию фронта, «большая часть украинских спецслужб будет сосредоточена на его задержании, и, вероятно, не только украинских».