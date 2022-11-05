За последние восемь лет в Крым переехало около 800 тысяч россиян 5.11.2022, 2:58

После деоккупации они должны будут покинуть украинский полуостров.

Постоянная представительница Украины на полуострове Тамила Ташева отметила, что на территорию временно оккупированного Крыма незаконно переехало около 800 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом Ташева заявила в комментарии для материала Daily Mail.

«Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно выдворить. Поэтому если они нелегалы, то должны вернуться в Россию, выехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украинского государства право на пребывание/проживание», – отметила представительница.

Представительница добавила, что государство «с пониманием будет воспринимать» заявки от граждан Российской Федерации, которые смогут доказать свою поддержку Украины.

«Это сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и принимают участие в преступной колонизационной политике кремля», - отметила она.

Тамила Ташева сообщила, что Украина также разрабатывает планы пересмотра всех судебных решений и имущественных соглашений, принятых за время российской оккупации. Таким образом, предоставить украинцам гарантии, что у них не украли дома, не конфисковали активы, не нарушили их права несправедливыми и незаконными решениями оккупационных судов.

Постоянная представительница подчеркнула, что временно оккупированный Крым является местом гордости Владимира Путина, символом его правления. Однако что бы там ни заявляла Россия, Крым является законной территорией Украины.

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