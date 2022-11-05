В Гомеле в озере нашли тело утонувшего подводного охотника 5.11.2022, 4:49

Его искали три дня.

Водолазы нашли тело пропавшего подводного охотника. Они прочесывали озеро три дня, сообщает ОСВОД Гомельской области.

1 ноября 64-летний мужчина отправился на подводную охоту и пропал. Родственники начали волноваться и обратились в милицию. Когда на берегу озера по улице Полины Гельман обнаружили автомобиль мужчины, к делу подключились водолазы.

На третий день поисков тело погибшего нашли на середине озера Лебединое.

«По предварительной информации, он мог запутаться на дне. Рядом также найдено ружье и экшен камера», — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».