В Гомеле в озере нашли тело утонувшего подводного охотника
- 5.11.2022, 4:49
Его искали три дня.
Водолазы нашли тело пропавшего подводного охотника. Они прочесывали озеро три дня, сообщает ОСВОД Гомельской области.
1 ноября 64-летний мужчина отправился на подводную охоту и пропал. Родственники начали волноваться и обратились в милицию. Когда на берегу озера по улице Полины Гельман обнаружили автомобиль мужчины, к делу подключились водолазы.
На третий день поисков тело погибшего нашли на середине озера Лебединое.
«По предварительной информации, он мог запутаться на дне. Рядом также найдено ружье и экшен камера», — говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.