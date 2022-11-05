NASA доставила лунную ракету на стартовую площадку космодрома Кеннеди 5.11.2022, 5:07

Фотофакт.

NASA доставила лунную ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion на стартовую площадку 39B космического центра Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает Space.com.

Транспортировку ракеты из ангара завершили в 8:30 по местному времени 4 ноября. Запуск ракеты SLS с кораблем Orion к Луне намечен на 14 ноября в 19:07 по времени восточного побережья США. Старт должен состояться в окно продолжительностью 1 час 7 минут. Резервные даты запуска Artemis 1 – 16 и 19 ноября.

Запуск ракеты Space Launch System с капсулой Orion 3 сентября отменили из-за утечки топлива.

Миссия Artemis 1 должна облететь Луну в течение 25 дней и вернуться на Землю с посадкой на поверхность океана. Это подготовка к следующим пилотируемым миссиям, включая посадку на Луне.

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