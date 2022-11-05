В российской Костроме вспыхнул масштабный пожар 2 5.11.2022, 8:35

5,282

Огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров.

В российском городе Кострома произошел масштабный пожар в ночь на 5 ноября. Огонь загорелся в одном из кафе и распространился на гостиничный комплекс, передает 24tv.ua.

Как пишут российские СМИ, сообщение о возгорании кафе «Полигон» поступило в 2:37.

Кафе, где начался пожар, расположено на улице Никитской. Огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из дома рядом с кафе.

Пожар удалось локализовать всего через 2 часа – в 4:23. Тушение пожара осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Ранг пожара повысили до третьего.

С огнем пытались бороться 50 человек на 20 спецмашинах.

Что известно о жертвах и пострадавших

По данным регионального МЧС, в результате пожара пострадали 4 человека, еще по меньшей мере 5 человек погибли. Что именно стало причиной пожара, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».