Путин опозорился из-за своих комплексов 8 5.11.2022, 8:50

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Глава РФ пытался скрыть карликовый рост, но что-то пошло не так.

Один из самых известных комплексов Владимира Путина – низкий рост, который он тщательно пытается скрыть годами, но правда всегда выплывает наружу.

4 ноября Владимир Путин снова решил использовать небольшие хитрости, чтобы скрыть свой небольшой рост. Во время церемонии на Красной площади в Москве он был обут в туфли на высоком каблуке и толстой подошве.

А во время совместного с подростками фото взобрался на бордюр, чтобы визуально добавить себе еще пару сантиметров роста. Фото мероприятия появились на сайте Кремля, сообщает dialog.ua.

Специальную обувь Путина видно во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Тогда он присел на одно колено, выставив вторую ногу и, таким образом выдав тайну обувщиков.

Кроме этого, фотографы Кремля постарались не подчеркнуть невысокий рост диктатора небольшой уловкой: он был в кадре на первом плане, в то время как сопровождавшая его группа детей и молодежи шла позади. Такая иллюзия позволит зрительно уменьшить рост всех, кто находится за спиной Путина.

Во время групповых фото президент РФ взобрался на бордюр у основания памятника, чтобы набрать еще несколько сантиметров.

Ранее появилась информация, что за несколько последних месяцев Путин похудел на 8 кг, у него регулярные «приступы кашля и постоянная тошнота».

А в электронных письмах, которые теперь доступны The Sun Online, источник в российской разведке, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

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