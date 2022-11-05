«Сними свои погоны!»: бунт военных РФ в Казани набирает обороты 3 5.11.2022, 8:58

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Десятки мобилизованных прогнали высокопоставленного офицера.

Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание «Сота» и телеграм-канал ASTRA.

Как сообщает «Сота», мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они «каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием».

К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его «объяснить пацанам» – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.

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