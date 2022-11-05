Патрушев положил Путину на стол папку под названием «Проигрыш» 1 5.11.2022, 9:09

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В Кремле готовятся к поражению в войне.

Политолог Николай Давидюк заявил в эфире «Радио НВ», что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев «положил Путину на стол папку, которая называется проигрыш».

«По данным наших спецслужб, есть информация, что у Путина на столе появилась папка моделирования проигрыша, то есть, как действовать в случае проигрыша. Этой папки не было, была быстрая победа, долгая победа, мирный договор, а сейчас появилась четвертая папка, которая называется проигрыш. То есть, как действовать президенту, другим силовикам в случае проигрыша, как принять его, как с ним работать, как его приуменьшить. Эта папка на их столе появилась», — сказал Давыдюк «Радио НВ», добавив, что папку эту Путину на стол положил Патрушев.

Он назвал эту папку «подготовкой аналитического отчета о том, что может происходить и будет происходить».

«Скажем так, это то, во что мы верили с первого дня нападения, и это то, к чему они пришли, поняв, что просто тонут в степях Херсона, в полях Харьковщины и то, что они понимают: действительно, сколько бы мобиков вы не набирали, сколько бы зэков вы не набирали и потом в спины им не стреляли, украинскую армию этим не одолеть», — уточнил политолог.

По данным издания The Times именно Патрушев вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым убедили Путина в необходимости вторжения в Украину.

По информации источников издания в российском правительстве, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

Министра обороны Сергея Шойгу The Times называет «колеблющимся исполнителем» среди высокопоставленных силовиков, подчеркивая, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока. Вместе с тем большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало предыдущие события как блеф со стороны Путина.

Один из собеседников издания, давний друг семьи Путина, утверждает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

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