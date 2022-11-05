Видеофакт: Российские солдаты ползут по дороге, вымощенной телами своих погибших 5.11.2022, 9:26

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ВСУ показали кадры боев под Павловкой и Угледаром на Донбассе.

Украинские военные в коротком видео наглядно показали, что происходит возле Угледара и Павловки Донецкой области. Потери неприятеля на этом участке могут шокировать неподготовленного наблюдателя.

Информация обнародована в Telegram-канале «Юг».

На видео, продолжительностью 55 секунд, собрана коллекция попыток россиян продвинуться по некоторой дороге неподалеку от Павловки (полтора км от Угледара, который стремится захватить армия РФ).

На первых кадрах видны несколько русских солдат, ползущих по дороге. Двигаются – только трое. Слева и впереди – тела таких же солдат, но уже не совсем живых.

Дорога – раскисшая от болота – она черная, с глубокими траншеями от колес и гусениц.

Через несколько секунд ракурс меняется и видно уже несколько тел. Часть – прямо посреди дороги. Примечательно, что они погибли, двигаясь куда-то вперед. Рядом – целая траншея, заполненными неудачниками из РФ.

Таких ситуаций дрон показывает несколько штук: сначала видно, как вражеские солдаты продвигаются на 3-5 метров вперед, потом лежат посреди дороги и уже не шевелятся.

Отметим, Павловская и Угледар – два населенных пункта, возле которых продолжаются ожесточенные бои последние несколько дней. Росвоенкоры заявляют, что РФ захватила то один, то другой город. Но населенные пункты удерживаются ВСУ.

В комментарии к сообщению объясняют, зачем россияне так стремятся покорить эти два города: оказывается, им нужен путь на Шахтерское.

Шахтерское – город в 20 км к западу от Угледара. А Павловское – как раз на автодороге к нему. Оккупанты надеются, что это поможет им добиться успеха на Донетчине.

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