Белорусская семья целый месяц с комфортом жила в Норвегии в палатке 5.11.2022, 9:31

История необычного путешествия.

Раньше Елена Мойсак жила только одной мечтой — попасть на чемпионат Европы по плаванию. И у нее были все шансы, в 14 лет девушка выполнила необходимую для получения звания «Мастер спорта» программу и стала вторым призером взрослого чемпионата страны, победив соперника на 8 лет старше ее. Затем был рекорд страны в эстафете 4х50 вольным стилем. Но после операции на тазобедренном суставе перспективной пловчихе пришлось попрощаться с мечтой об успешной спортивной карьере. Но не со спортом. Без него Елена не представляет своей жизни. Например, в сентябре, несмотря на свою инвалидность, она вместе с мужем Михаилом отправилась на месяц в активное путешествие по Норвегии. Причем, что интересно, сапсерферы Мойсаки — первые из белорусов, кто сделал это с палаткой на крыше авто, пишет «Звязда».

Про портативный обогреватель и походный душ

— Елена, как пришла идея путешествовать с палаткой на крыше авто?

— Мы с мужем всегда путешествуем на машине. Уже давно мечтали поехать в Норвегию. И вот в этом году подумали: а почему бы не отметить день рождения Миши на Лофотенских островах? Как раз в мае выпустили в продажу бокс-палатку, которую можно установить на крышу авто. Миша, когда увидел эту новость в интернете, загорелся купить ее перед поездкой.

— Сколько стоит такая палатка?

— 1288 евро. Мы приобрели ее в Польше за месяц до путешествия и тестировали, катаясь по Беларуси. Оставались с ночевкой на Вилейском водохранилище, чтобы понять насколько это удобно, что необходимо взять с собой дополнительно. В частности, на надувных походных подушках день-два можно поспать, но месяц не очень удобно. Хорошо, что мы это проверили и взяли с собой обычные. Когда установили палатку на крышу авто и начали выкладывать в соцсетях фотографии, получили много сообщений. Некоторые думали, что мы ее продаем, спрашивали, сколько стоит.

Разумеется, 1000 евро — это недешево, но если бы мы поехали в Норвегию и целый месяц жили в хостелах или отелях, то гораздо больше отдали бы денег. Тем более это покупка не на один раз.

Если бы меня спросили, что для нас с Мишей самое главное — активность. Мы не из тех, кто будет сидеть дома и скучать. Сразу же садимся в машину и куда-нибудь едем.

— Почему решили отправиться именно в Норвегию — одну из самых дорогих стран мира?

— Мы много где были в Европе: в Испании, Франции, Португалии… Норвегия — страна, которую хотелось посетить из-за природы. Там можно совместить все виды активного отдыха, которые мы любим: велосипеды, сапборды, паромы, пешие прогулки, подъем в горы. И только приехав туда, понимаешь, что Норвегия не настолько дорогая, как пишут в интернете. Например, рыба там стоит намного дешевле, чем у нас. Мандарины — столько же.

— На чем удалось сэкономить?

— По дороге мы купили пюре, макароны быстрого приготовления. В Польше это стоит 1 евро, в Норвегии — почти 3 евро. У нас с собой была походная посуда, запекали и красную рыбу, и курицу жарили. Но сухой паек экономил время во время долгих переездов, когда не было возможности готовить. Можно было существенно сэкономить на кемпингах (сутки на двоих с машиной стоят от 25 до 45 евро).

В Норвегии разрешается на любой стоянке разложить свою палатку и ночевать бесплатно. На таких стоянках есть туалет, вода, где можно помыть посуду, иногда даже душ. Но мы выбрали более комфортный вид отдыха. Ночью было до 5-7 градусов. Подключали 10-ти метровый удлинитель к электросети в кемпинге, закидывали его в палатку и нагоняли температуру при помощи взятого с собой портативного обогревателя.

— Какие можете дать советы по подготовке к такому длительному путешествию? Были вещи, которые не пригодились?

— Мы подготовились очень хорошо, не было такого, что чего-то не взяли. Единственное — прихватили слишком много газовых баллонов, 11 штук для газовой плиты и газовой минигорелки. Понадобилось максимум 3-4. Также привезли домой мыло, так как за всю поездку оно нам не понадобилось, повсюду была возможность помыть руки. Только один раз воспользовались походным душем, который брали с собой.

Понимали, что во время похода может пойти дождь, и обувь просто не успеет высохнуть. Поэтому брали с запасом (трекинговые ботинки и три вида кроссовок), ведь, как говорят норвежцы, нет плохой погоды — есть неподготовленный человек. Если останавливаться в кемпингах, как это делали мы, можно не брать много одежды, так как там есть стиральная машина — все можно постирать и высушить за 3 — 10 евро.

О Языке Тролля и трусах, заряженных на путешествия

— Долгое путешествие — испытание для отношений. Читала в ваших дневниковых записях, что в конце путешествия вы с мужем сильно поссорились…

— Путешествие получилось очень насыщенным, новые впечатления — на каждом шагу. Телефон просто не выключала: снимала дорогу, водопады… Все эмоции положительные, но, как смеялся Миша, мы просто устали отдыхать. Ссора была своего рода разрядкой. Два раза выходили из машины и снова ссорились. Честно признаться, я думала, что уже прямо поедем в Беларусь.

Потом долго сидели молча, и я уже очень проголодалась. В какой-то момент Миша обнял меня и говорит: «Я тебя люблю, пошли есть». В конце концов спокойно поговорили, выдохнули и продолжили наше путешествие.

Многие писали, что ссора произошла из-за того, что мы много времени провели вместе. Но это для нас привычная ситуация — мы не только живем и отдыхаем, но и работаем вместе. У меня есть друг — боксер, он всегда удивлялся: «Как столько времени находиться рядом и не уставать друг от друга?». Но он так говорил, пока не встретил своего человека. «Теперь, — говорит, — Я вас понимаю». Мы наслаждаемся общением друг с другом. И не понимаем, как некоторые семьи отдыхают поодиночке.

— Расскажите об интересных вещах, которые вы придумали для своих подписчиков, в частности, про открытки, которые рассылали, трусы, заряженные на путешествия.

— Идея с открытками родилась в путешествии. Мы отпраздновали день рождения Миши на Лофотенских островах, где серфили в Норвежском море. Когда же утром не смогли вернуться назад, на «большую землю», так как не было мест на пароме, я предложила мужу: «Давай отправим родителям открытки, в деревне О (крайняя точка Лофотенских островов) есть почта».

Пока Миша подписывал открытки, я написала в инстаграме: «Первые пять человек, которые пришлют нам свой адрес, получат от нас частичку Норвегии». Было столько желающих, что, я думала, Миша со мной разведется или заберет у меня карточки, ведь мы потом в каждой локации, где останавливались, покупали 3-5 открыток. Сама открытка стоит евро-полтора. Марка — в районе 3 евро. В итоге мы отправили более 40 открыток. Они до сих пор приходят и до слез радуют подписчиков.

Мы очень серьезно отнеслись к ведению своей страницы в инстаграме во время путешествия. Я каждое утро скидывала пост, вела дневник путешествия. Делились яркими моментами в сториз, чтобы подписчики могли почувствовать эту атмосферу. Многие признавались, что до нашего путешествия не рассматривали Норвегию как место для отдыха.

Девушке-блогеру, устроившей нам фотосессию перед путешествием, так понравилась наша палатка, что, наверное, была бы у нее виза, она запрыгнула бы в машину, и мы втроем ехали бы в Норвегию. Лиза попросила нас купить ей в Европе определенные модели трусов, у нас их не продают. А я и говорю со смехом: раз ты не можешь с нами поехать, значит, твои трусы будут странствовать вместе с нами.

В итоге мы купили дополнительно несколько размеров этих трусов и везде брали их с собой. Они побывали на горе Тува, на Лофотенских островах, на леднике Нигардсбрен, которому 2,5 млн лет, ночевали на Языке Тролля на высоте 1100 метров над уровнем моря.

После приезда в Беларусь мы в прямом эфире организовали благотворительный аукцион. Деньги от продажи трусов, заряженных на путешествие, пошли на благотворительность — мальчику Даниилу, на лечение которого как раз сейчас идет сбор средств.

— Какие моменты во время путешествия запомнились больше всего?

— Одни из самых ярких эмоций вызвал поход на Язык Тролля. Сначала 11 километров идешь вверх с 15-килограммовым рюкзаком за спиной, преодолевая себя… Поскольку решили остаться там с ночевкой, брали с собой спальники, коврики, палатку, газовую горелку и немного еды. По дороге встретили 40-50 человек, которые спускались.

Когда пришли на вершину, сделали красивые фото и наслаждались невероятными видами в одиночестве. В сезон это невозможно из-за большого потока туристов. Помню, когда мы встречали закат солнца, моросил дождик, и вдруг на небе появилась радуга. Это было невероятно красиво. Спать на Языке Тролля было не холодно, но твердовато. Чтобы ветер не беспокоил ночью, обложили палатку камнями.

— Елена, когда узнала, что у вас третья группа инвалидности, честно признаться, очень удивилась. Путешествие было нелегким, подъем на высоту 1100 метров — серьезная физическая нагрузка. Как решились?

— У меня врожденный вывих тазобедренного сустава. Даже двух. После операции, которую мне сделали в подростковом возрасте, я даже ходила на костылях. Теперь осталась едва заметная хромота. Каких-то болей в суставе нет. Там остались спицы, не вынимавшиеся после операции, иногда они могут менять положение, тогда ощущается легкий дискомфорт.

Мне не занимать силы воли, поэтому, как только стала на ноги, напористо продолжала тренироваться. Поддерживал тренер, но потом честно сказал, что надо перестать биться головой о стену. У меня была истерика. Спасло только то, что меня позвали к себе паралимпийцы. Я даже поучаствовала в Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году по гребле. Поэтому физическая нагрузка для меня — вещь привычная, правда, чтобы не навредить, стараюсь ее контролировать.

Миша — массажист от Бога, он владеет десятками техник массажа и восстановит чье угодно физическое состояние. Его умения и навыки нам превосходно помогают после походов и заплывов.

О лучике света и круглом озере

— Где познакомились с мужем? Как так получилось, что у вас столько точек соприкосновения?

— Мы оба — спортсмены. Миша — мастер спорта по тяжелой атлетике. На момент нашего знакомства он работал на фейс-контроле в ночном клубе. А я приехала потанцевать. Он мне улыбнулся. «Как вам работается?» — спросила я у него. — «Устал». — «Так идите отдыхайте, а я за вас поработаю». Посмеялись и разошлись.

Утром он мне прислал сообщение, где сравнил с лучиком света. Как оказалось, у нас было очень много общих знакомых и он знал обо мне больше, чем я могла представить. Так началось наше онлайн-общение, ведь я практически сразу после того вечера поехала на сборы по паралимпийскому спорту в Молдову. Через год мы поженились. И как-то так сложилось, что начали работать вместе. Сначала в службе охраны ночного клуба, потом тренерами по кроссфиту в «Чижовка-Арене».

— Расскажите об общем увлечении сапсерфингом.

— В одном из путешествий в Португалии, сидя на пляже, Миша заметил парня, который серфил на доске с веслом. Мой муж очень любопытный: как и с бокс-палаткой, сразу же начал гуглить. «Знаешь, это для нас идеальный вариант: на сапах можно серфить на любой водной глади, на речках, озерах». Посмотрели цену — дороговато. Полгода собирались, пока купили первую доску. Решили, что будем кататься по очереди. И так увлеклись, что уже через месяц поехали за другой. В итоге сапсерфинг стал нашим образом жизни.

Однажды по просьбе людей, которых тренировали в «Чижовка-Арене», мы провели выездные занятия с сапбордами на Чижовском водохранилище. Сейчас у нас уже 19 досок, и мы организовываем заплывы на сапах по всей Беларуси. Люди находят нас в инстаграм @supserf_mіnsk и приезжают кататься семьями. Для этого не нужна какая-то особая подготовка. Мы проводим короткий инструктаж — и вы уже на доске. Все гораздо проще, чем внешне кажется.

— Ваши любимые места для путешествий в Беларуси?

— За границу выезжаем под Новый год и в сентябре. Все остальное время путешествуем по Беларуси, у нас очень много красивых мест. Зимой ездили на Браславские озера. Брали с собой собаку, беговые лыжи и нарезали круги вокруг озера, наслаждались природой. Нам очень нравится кататься на сапбордах с видом на Несвижский замок. Часто ездим на Вилейское водохранилище. Там с одной стороны есть много островков, между которыми пляжи с белым песочком.

Очень красивая локация — меловые карьеры «Белорусские Мальдивы» под Солигорском. Но это место запрещено для посещения, и мы там, к сожалению, не можем проводить катания. Было бы здорово, если бы там организовали что-то для туристов с пляжиками, заездами.

Очень впечатлило почти круглое озеро Кромань в центре леса в Налибокской пуще, мы там проводили фотосессию перед поездкой в Норвегию, фотографировали палатку, чтобы показать людям формат нашего путешествия и познакомить их с такой возможностью отдыха. «Дом» на крыше авто — очень удобно. И необязательно ездить в Европу, можно также путешествовать и по Беларуси.

— Каким будет ваше следующее путешествие?

— Хотели бы отправиться зимой в Австрию на самый длинный горнолыжный курорт. Там спуски 25-30 километров.

— Палатку будете с собой брать?

— Зимой не рискнем. Она отдохнет до весны на даче. На следующий сезон у нас на нее большие планы. В частности, есть идея отправиться в массажный тур по Европе.

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