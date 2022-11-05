«Следующей партией к нам алкашей отправят» 2 5.11.2022, 9:39

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Российские командиры проговорились о «качестве» нового пополнения.

«Частичная» мобилизация в стране-агрессоре Россие потерпела провал. Этого не скрывают даже сами командиры-оккупанты, которые откровенно обсуждают между собой качество нового пополнения «мобиков».

Свидетельством очередной ошибки государства-террориста является аудиоперехват Главного управления разведки между командованием армией РФ. Офицеры сравнили своих воинов с алкоголиками.

Оккупанты, попавшие под прицел разведчиков, дислоцируются в Херсонской области. Они обсуждают низкую дисциплину и подготовку мобилизованных.

В разговоре один из командиров говорит о том, что ожидает очередную партию мобилизованных после 15 ноября. При этом он утверждает, что в атаку они не пойдут так, как являются самыми худшими.

«Наш самый х…ый солдат! Самый п…тый солдат там!» – говорит он.

Офицер называет своих подопечных сбродом.

«5 человек напились. 5 человек... Следующей партией алкашей потом отправят», – продолжил абонент.

Второй голос в трубке не растерялся: «Мы любим алкашей... В самую ж… засуну. Там не то что водки, там воды не найдут они».

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