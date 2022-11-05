«Следующей партией к нам алкашей отправят»2
- 5.11.2022, 9:39
- 4,944
Российские командиры проговорились о «качестве» нового пополнения.
«Частичная» мобилизация в стране-агрессоре Россие потерпела провал. Этого не скрывают даже сами командиры-оккупанты, которые откровенно обсуждают между собой качество нового пополнения «мобиков».
Свидетельством очередной ошибки государства-террориста является аудиоперехват Главного управления разведки между командованием армией РФ. Офицеры сравнили своих воинов с алкоголиками.
Оккупанты, попавшие под прицел разведчиков, дислоцируются в Херсонской области. Они обсуждают низкую дисциплину и подготовку мобилизованных.
В разговоре один из командиров говорит о том, что ожидает очередную партию мобилизованных после 15 ноября. При этом он утверждает, что в атаку они не пойдут так, как являются самыми худшими.
«Наш самый х…ый солдат! Самый п…тый солдат там!» – говорит он.
Офицер называет своих подопечных сбродом.
«5 человек напились. 5 человек... Следующей партией алкашей потом отправят», – продолжил абонент.
Второй голос в трубке не растерялся: «Мы любим алкашей... В самую ж… засуну. Там не то что водки, там воды не найдут они».