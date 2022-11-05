В Беларуси поднимают налог на первую квартиру и вводят «супербазу» доходов населения 5 5.11.2022, 9:47

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Белорусов ждут масштабные налоговые «новшества».

В 2023 году чиновники хотят поднять налог на первую квартиру. Он может вырасти на 10%. Среди других планов — ввести новые категории льготников по транспортному налогу, а также поднять сбор для сдающих в аренду квартиры и гаражи. Эти новшества еще под вопросом. Однако есть налоговые изменения, которые уже точно заработают в 2023 году, пишет zerkalo.io.

Введут новый налог

В Беларуси с 2023 года появится новый налог — сбор на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим для физлиц.

Новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог начнет действовать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

В МНС уточняли ранее, что новый налог — это альтернатива уплате подоходного налога, страховых взносов в ФСЗН, а также сбору для ремесленников.

Запустят «супербазу» доходов населения

В Беларуси с 2023 года намерены запустить «супербазу» доходов населения. Наниматели должны будут предоставлять налоговой информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение хотят сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.

Сейчас Министерство по налогам и сборам уже ведет базу данных учета доходов физлиц. Среди прочего у них есть информация по отчислениям в ФСЗН, пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам. Эта информация поступает в Министерство по налогам и сборам для базы автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц.

Изменение для предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей в 2023-м начнут действовать очередные налоговые новшества. Изменения предусмотрены обновленным в этом году Налоговым кодексом.

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

У предпринимателей будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Если предприниматель работает без наемных работников, то он сможет перейти на налог на профессиональный доход, который как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог.

При работе с физлицами этот налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Второй вариант — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности.

Еще один вариант, который будет доступен для ИП с 2023 года, — учредить микроорганизацию.

Еще одно новшество для ИП

Трудоустроенные индивидуальные предприниматели с 2023 года будут обязаны платить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Так, ИП, которые одновременно состоят в трудовых отношениях, с 2023 года обязаны будут уплачивать страховые взносы самостоятельно и минимальный взнос должен быть произведен из расчета одной минимальной зарплаты. На сегодня это 480,96 рубля, от нее берется 35%, в итоге получается 168,34 рубля в месяц.

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