ВСУ сбили два вертолета РФ в Херсонской области 5.11.2022, 9:51

2,648

Также на этом направлении уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» и 14 БПЛА.

Украинские военные 4 ноября уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге. Также на этом направлении сбиты две крылатые ракеты «Калибр» и 14 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».