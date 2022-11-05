ВСУ сбили два вертолета РФ в Херсонской области
- 5.11.2022, 9:51
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Также на этом направлении уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» и 14 БПЛА.
Украинские военные 4 ноября уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге. Также на этом направлении сбиты две крылатые ракеты «Калибр» и 14 БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.