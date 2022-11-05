Лукашисты паникуют из-за «рельсовых партизан» в Беларуси 3 5.11.2022, 9:57

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На железной дороге введены беспрецедентные меры.

С 13 октября 2022 года инфраструктура Белорусской железной дороги взята под усиленную охрану силами КГБ/МВД/ССО ВС РБ. Такие мероприятия беспрецедентны и ранее не проводились, передает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Некоторые из мер, предпринятые для охраны железнодорожной инфраструктуры, согласно обновленного распоряжения об обеспечении охраны железнодорожных путей, станций и искусственных сооружений в момент следования воинских эшелонов:

Нахождение сотрудников «силовых» ведомств на перегонах, постах электрической централизации (ЭЦ), железнодорожных переездах, станциях и остановочных пунктах, в «кривых» участках пути по маршруту следования воинских эшелонов или вагонов с боеприпасами.

Использование квадрокоптеров для мониторинга критически-важной инфраструктуры в ночное время и маршрутов следования воинских эшелонов в дневное/ночное время.

Оборудование так называемых «секретов» вдоль железнодорожных путей на критически важных участках - для ведения «скрытой» охраны инфраструктуры.

Обеспечение усиленной охраны в ночное время тяговых подстанций, мостов и путепроводов, постов централизации и других критически важных объектов инфраструктуры.

При наличии свободных маневровых локомотивов их стараются пускать (за 1-2 блок-участка) впереди идущего воинского эшелона.

Запрет на следование воинских эшелонов через крупные города (для усложнения идентификации воинской техники).

Из-за данных мер под раздачу попадают обычные работники БелЖД.

Так, например, на прошлой неделе, при выполнении своих должностных обязанностей работником службы пути в вечернее время, из лесополосы на перегоне выскочили сотрудники силовых ведомств (без опознавательных знаков и в балаклавах) и «скрутили» работника с применением силы и спецсредств. Пока работник ПЧ пытался представиться кто он, его обыскивали в жесткой форме, расспрашивали, что он делает на перегоне и только потом затребовали служебное удостоверение, и позвонили руководству ПЧ, чтобы уточнить, это работник БелЖД или «диверсант». Напоследок, сотрудники не извинились, а сказали, дословно: «не… тут лазить».

И это не единичный такой случай за последнее время.

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