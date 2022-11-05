закрыть
5 ноября 2022, суббота, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Риме активистки облили картину Ван Гога гороховым супом

12
  • 5.11.2022, 10:03
  • 3,026
В Риме активистки облили картину Ван Гога гороховым супом

Пострадало знаменитое полотно «Сеятель».

Итальянские экологические протестующие облили гороховым супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель», выставленную в Риме. Четыре активистки из группы Ultima Generazione выкрикивали лозунги против глобального потепления и ископаемого топлива.

Об этом пишет Reuters.

«Эти вопросы должны быть на первых страницах каналов новостей и политических программ ежеминутно, но они рассматриваются только с помощью «скандальных» действий, подобных тому, что было сегодня утром», — говорится в заявлении группы.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил нападение на картину.

«Культуру, которая является ключевой частью нашей идентичности, следует защищать и защищать, а не использовать в качестве мегафона для других форм протеста», — сказал Санджулиано в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников