В Риме активистки облили картину Ван Гога гороховым супом

В Риме активистки облили картину Ван Гога гороховым супом12
- 5.11.2022, 10:03
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Пострадало знаменитое полотно «Сеятель».
Итальянские экологические протестующие облили гороховым супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель», выставленную в Риме. Четыре активистки из группы Ultima Generazione выкрикивали лозунги против глобального потепления и ископаемого топлива.
Об этом пишет Reuters.
«Эти вопросы должны быть на первых страницах каналов новостей и политических программ ежеминутно, но они рассматриваются только с помощью «скандальных» действий, подобных тому, что было сегодня утром», — говорится в заявлении группы.
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил нападение на картину.
«Культуру, которая является ключевой частью нашей идентичности, следует защищать и защищать, а не использовать в качестве мегафона для других форм протеста», — сказал Санджулиано в заявлении.