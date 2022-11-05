Путин совершает на Донбассе все ту же ошибку 5.11.2022, 10:09

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Лучше всего это видно на участке фронта под Бахмутом.

Украина продолжает противостоять российской агрессии. И пока украинская армия ежедневно учится и становится лучше, у врага все наоборот. Более того, даже Путин так ничему и не научился.

Об этом свидетельствует очередной анализ Института по изучению войны. Составители отчета отметили, что для возобновления наступления на Донецке враг может использовать мобилизованный персонал. Но, скорее всего, добиться значительных операционных успехов захватчикам не удастся.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий. Это наблюдается на отдельных участках фронта, где фиксируют до 80 штурмов в день.

В Генштабе отметили, что оккупанты сосредоточивают наступление в направлении Бахмута, Авдеевки и западной части Донбасса. Так, 4 ноября спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый отметил, что оккупанты стремятся взять под контроль Бахмут и Соледар. Мол, это позволит врагу похвастаться определенными успехами, а также объявили о якобы «освобождении» Донбасса. По факту, это вовсе не означает контроль всего региона.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении много мобилизованных, хотя их там и не должно быть. Особенно если учитывать значительное количество бойцов ЧВК «Вагнера», а также прокси-подразделений.

Составители отчета отметили, что повышение интенсивности российских ударов в Донецкой области, вероятно, свидетельствует о том, что они повторяют свою ошибку на этом участке фронта. По словам аналитиков, увеличение количества личного состава на передовых позициях действительно может дать определенный успех на Донбассе.

Но следует понимать, что плохая подготовка, материально-техническое обеспечение и командование все еще вставляют палки в колеса. Так что ожидать значительных операционных успехов не стоит. Следовательно, все эти наступления могут не оказать существенного влияния как на ход, так и на исход войны.

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