Названы шесть самых полезных для здоровья кожи и сердца продуктов 5.11.2022, 10:14

2,686

Они богаты витамином B12.

Издание HealthShots обратились к диетологу Дипти Локешаппе, чтобы выяснить, какие здоровые источники витамина B12 повышают силу и выносливость.

«Витамин B12 является важным питательным веществом, которое помогает поддерживать здоровье нашей крови и нервных клеток, а также помогает создавать ДНК, генетический материал в наших клетках. Но, в отличие от многих других питательных веществ, ваше тело не может вырабатывать витамин B12 самостоятельно, поэтому люди выбирают добавки, чтобы восполнить его или любые другие недостающие питательные вещества», — отмечает эксперт.

Рассматривая добавки, мы часто игнорируем тот факт, что оптимизация вашего рациона — лучший способ обеспечить наличие необходимых питательных веществ в нашем организме. А когда дело доходит до витамина B12, нет ничего лучше, чем добавить эти нижеперечисленные продукты, богатые витамином B12.

1. Молоко и другие молочные продукты

Если у вас нет непереносимости лактозы, вы можете начать с употребления молочных продуктов. Молоко, йогурт, сыр и другие молочные продукты являются отличными источниками белка, а также ряда витаминов, включая витамин B12. Молочные продукты могут увеличить силу и уровень энергии, уменьшая повреждение мышц.

2. Яйца

По словам Локешаппы, «употребление яиц может гарантировать, что ваш организм будет иметь доступ как к белку, так и к витаминам группы В». В сваренном вкрутую яйце содержится 0,6 мкг витамина B12. Желток — это место, где содержится большая часть B12.

3. Куриная грудка

В дополнение к тому, что курица является фантастическим источником нежирного белка, она также содержит витамин B12 и ниацин, которые поддерживают здоровый уровень холестерина в организме.

4. Сухие завтраки (обогащенные)

Несмотря на то, что мясо и рыба являются отличными источниками витамина В12, не все могут их есть. Для вегетарианцев лучшим выбором в таких обстоятельствах являются сухие завтраки.

5. Тунец

Будучи легкодоступным и часто потребляемым морепродуктом, тунец богат витамином B12 и является прекрасным источником белка, витаминов и минералов. Это может помочь в производстве новых эритроцитов и предотвратить начало анемии.

6. Лосось

Лососевая рыба известна тем, что богата жирными кислотами омега-3, а также является отличным источником витамина B12. Он не только способствует наращиванию мышечной массы, но и помогает снизить риск сердечных заболеваний и увеличения веса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».