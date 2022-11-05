Юморист Харламов высмеял пропагандистку Скабееву перед всей Россией

Юморист Харламов высмеял пропагандистку Скабееву перед всей Россией5
- 5.11.2022, 10:40
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Ведущий шоу Comedy Club пошутил «на прощание».
Юморист Гарик Харламов покидает место ведущего в шоу Comedy Club. В эфир вышел последний выпуск с комиком в этом статусе, в котором комики прошелся по российской пропагандистке Ольге Скабеевой, пишет «Главред».
В новом выпуске комедийного шоу он порассуждал об амурских тиграх, а точнее о причине их вымирания.
«Что интересного в амурских тиграх? Они даже сами себе неинтересны, поэтому они и не размножаются, им неинтересно это делать! Наверное, сидят, Скабееву смотрят. А после Скабеевой размножаться не хочется вообще», - выдал Харламов, оскорбив и унизив Ольгу Скабееву.
Ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.