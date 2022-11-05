ВСУ уничтожили вражеские «Панцирь-С1» и «Тунгуску» высокоточными снарядами Excalibur
- 5.11.2022, 10:50
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Опубликовано видео зрелищного «фейерверка».
Украинские воины западными снарядами Excalibur уничтожили самоходную зенитно-артиллерийскую систему средней дальности «Панцирь-С1» и зенитную самоходную установку «Тунгуска» ВС РФ. Видео точных ударов, снятое в Херсонской области, было опубликовано в сети.
Кадры обнародовала в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины. Именно ее военнослужащие вместе с аэроразведкой (группа Luftwaffe) и 129-й ОБР ТРО провели эти успешные операции.
На записи видно, как выглядели российские системы ПВО с высоты. Съемку проводил украинский дрон, который оккупанты и их техника не заметили.
Два точных удара – и установки оккупантов были ликвидированы. Добавим, что дата съемки не раскрывается.
«Артиллеристы всегда готовы помочь авиации, уничтожая «Панцири», «Тунгуски» и другие виды противовоздушной обороны врага. Зачистив направление от средств ПВО, мы готовим безопасные условия для эффективной работы наших авиаторов», – отметила пресс-служба.
M982 Excalibur – это американский 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, который могут запускать артиллерийские установки или гаубицы.
Точность попадания достигается благодаря использованию сигналов GPS. Существуют снаряды с разной дальностью стрельбы: 23, 36 или 40-60 километров.