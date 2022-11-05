В Беларуси взлетели военные истребители: по Украине объявлена масштабная тревога 4 5.11.2022, 10:56

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Боевые самолеты взлетели с аэродромов под Минском и в Барановичах.

В Беларуси фиксируют взлет вражеских истребителей. В то же время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Белорусская мониторинговая группа зафиксировала взлет истребителя МиГ-31К с бортовым номером RF-92333. Он поднялся в небо около 9:00 с авиабазы в Мачулищах. Еще один истребитель взлетел с аэродрома Барановичи.

При этом во всех областях Украины с 9:00 объявили воздушную тревогу.

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