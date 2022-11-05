После драки и пожара в ночном клубе Костромы погибли 13 человек 6 5.11.2022, 11:03

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Появились новые подробности ночного инцидента.

В результате пожара в одном из ночных клубов российской Костромы погибли 13 человек. Об этом 5 ноября сообщает издание Baza.

По его данным, здание загорелось после массовой драки. Один из участников драки выстрелил из ракетницы и сбежал. В кафе начался пожар.

«Огонь распространился по площади 3500 м². Во время пожара в здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня», – говорится в сообщении.

Рано утром Baza писала о 5 погибших, но к 8:00 стало известно, что жертв пожара уже 13.

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