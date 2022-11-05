Единственный в мире: под Минском заметили уникальный автомобиль 4 5.11.2022, 11:09

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Фото: onliner.by

Он полностью сделан своими руками.

Автомобиль, опубликованный на фото onliner.by — самоделка. В техпаспорте так и указано — «самодельный автомобиль». Причем это не реплика какой-то известной и редкой модели, а полностью авторская работа картингистов из Республиканского спортивно-технического клуба ДОСААФ. Рабочее название машины — DTM-MC. Но это не отсылка к Deutsche Tourenwagen Masters (чемпионат Германии по «кольцевым» гонкам), а Design, Tuning, Motorsport. Аббревиатура же MC расшифровывается как Music Coupe.

Фото: onliner.by

Уникальная работа началась в далеком 1999 году и продолжалась четыре года. Даже сейчас, спустя более 20 лет, дизайн остается ярким и запоминающимся. Днище позаимствовано у Audi 80. Мотор и МКПП — у VAG. Подвеска собственной конструкции с регулируемыми амортизаторами Bilstein. Тормоза от Opel, фонари от Mazda. Часть остекления также от известных мировых производителей, а вот боковые форточки изготовлены на заказ по собственным формам.

Фото: onliner.by

Кузов сделан из стеклопластика с применением карбона — полностью ручная работа собственной конструкции. В салоне много углепластика (карбона), кожи и хрома — все тоже делалось своими силами. Всю электросистему специально разрабатывали именно для этой машины, даже вертикально открывающиеся двери можно поднять при помощи дистанционного управления. Как говорят создатели, никакого проекта изначально не существовало: «В те времена была проблема с привозом кузовных деталей к иномаркам. Ждать приходилось долго, и стоило все очень дорого. У нас имелся автоспортивный опыт в изготовлении деталей из стеклопластика, и мы решили попробовать сделать тюнингованные крылья, капот и бампер... Постепенно все это переросло в полноценный автомобиль, который вы сейчас видите».

Фото: onliner.by

Салон двухместный с профилированными спортивными сиденьями и гоночными ремнями безопасности. За креслами установлена мощная акустическая система высшего класса, стилизованная под авиационный реактивный двигатель. Звук воспроизводится громкий — стоя рядом с машиной, можно подумать, что попал на рок-концерт.

Фото: onliner.by

Под капотом установлен известный VAG’овский двухлитровый бензиновый двигатель ABF. В свое время он широко использовался на разных моделях Volkswagen и Seat. Создатели авто говорят, что это обычный «атмосферник» с 16-клапанной ГБЦ и 150 «лошадками»: «Мотор мы сняли с Seat Toledo и установили в нашу машину. Это известный и надежный двигатель, его часто применяют в автоспорте. В какой-то момент захотелось большей отдачи — обратились к известному в Беларуси гонщику и мотористу Александру Лапковскому. Саша поработал с электронной системой впрыска и блоком управления двигателем, установил дополнительные форсунки на каждый цилиндр. Мотор поехал куда быстрее, машину было не узнать. Но и расход возрос до 25 литров на сотню. Позже решили вернуться к стандартному двигателю, так как задачи стояли совсем другие».

Фото: onliner.by

Авторы проекта признаются, что подсчитать стоимость модели фактически невозможно: «Как нам оценить свой четырехлетний труд? Постройкой занималось много людей в свободное от основной работы время. А запчасти? Что-то приходилось заказывать новое, что-то находили на разборках, что-то небезразличные люди отдавали бесплатно. Вот как это все оценить? Если говорить о продаже авто и его стоимости в 2022 году, то он по-прежнему не продается — я скорее почку продам, чем эту машину!»

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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