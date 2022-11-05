КНДР отправила в Россию «тайный» поезд 6 5.11.2022, 11:12

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По спутниковым снимкам невозможно определить его назначение.

На фоне доклада США о том, что Пхеньян тайно поставляет Москве артиллерийские снаряды, из КНДР вышел поезд в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Поезд вышел из Северной Кореи 4 октября, через два дня после того, как США озвучили доклад о тайных поставках снарядов.

Проект 38 North, который следит за развитием событий в Северной Корее, утверждает, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет.

«По снимкам невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами», - говорится в сообщении.

Аналитики заявили, что спутник заметил несколько крытых вагонов, которые выехали с территории КНДР в РФ.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

Позже в Белом доме сообщили, что располагают информацией о тайных поставках боеприпасов из Северной Кореи в РФ.

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