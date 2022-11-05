Ученые нашли неожиданное применение для недопитого утром кофе 1 5.11.2022, 11:23

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Открытие может совершить энергетическую революцию.

Большинство из нас начинают свой день с чашечки ароматного натурального кофе, однако мало кто задумывается, что делать с гущей, которая остается. Кофейную гущу уже давно используют в бьютииндустрии в качестве добавки к различным скрабам и маскам, однако ученые нашли еще одно неожиданное применение остаткам утреннего кофе, пишет The fish site.

Исследования показывают, что ежедневно выпивается около 98 миллионов чашек кофе, и это только в Великобритании. Сложно представить сколько кофе в день выпивает все населения планеты. Как правило, кофейную гущу после утреннего ритуала выбрасывают в ведро с пищевыми отходами, откуда она попадает на свалку или сжигается. Однако ученые обнаружили, что кофейная гуща может стать отличным источником энергии.

Доктор Весна Найданович и его коллега Джиавэй Ванг британского Астонского университета занимались тем, что выращивали водоросли, которые после были переработаны в топливо. Ученые использовали кофейную гущу в качестве «корма» для микроводорослей (Chlorella vulgaris sp.) и обнаружили, что она вполне может оказаться отличным источником питательных веществ.

В результате ученые смогли создать совершенное биодизельное топливо, обеспечивающее минимальные выбросы и отличную производительность двигателя. Исследователи также отмечают, что их ноу-хау полностью соответствует требованиям США и Европы.

В своих ранних исследованиях ученые выращивали водоросли на пенополиуретане и нейлоне, однако эти материалы не содержат питательных веществ, а потому микроводорослям требовалась «подкормка». Немногим позже ученые обнаружили, что водоросли способны расти на кофейной гуще, которой в достатке в мире и она содержит все необходимые питательные вещества, то есть не требуется никаких «подкормок».

Исследователи также обнаружили, что выдерживание водорослей на свету около 20 часов в день, а затем перемещение их в темноту еще на 4 часа, дает возможность получить биодизель высочайшего качества.

По словам ведущего автора исследования доктора Найдановича, им с коллегами удалось совершить прорыв в системе культивирования микроводорослей. Ученые считают, что их биодизель из микроводорослей, выращенных на кофейной гуще, может стать сырьем будущего.

Более того, исследователи предполагают, что использование их ноу-хау позволит сократить вырубку пальм, которые необходимы для производства биотоплива.

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