Украинские военные разгромили переправу и уничтожили колонну армии РФ под Херсоном

Украинские военные разгромили переправу и уничтожили колонну армии РФ под Херсоном1
- 5.11.2022, 11:25
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Возле Антоновского моста потоплен буксир и повреждены два судна оккупантов.
Российские оккупанты продолжают нести потери в Херсонской области. Украинские военные поразили переправу и колонну противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте», - отметили наши бойцы.
Также было подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.
«Информация о потерях живой силы врага уточняется», - добавили в Генштабе.
Кроме этого, 4 ноября в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области уничтожены 6 топливозаправщиков противника.