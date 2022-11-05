Украинские военные разгромили переправу и уничтожили колонну армии РФ под Херсоном 1 5.11.2022, 11:25

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Возле Антоновского моста потоплен буксир и повреждены два судна оккупантов.

Российские оккупанты продолжают нести потери в Херсонской области. Украинские военные поразили переправу и колонну противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте», - отметили наши бойцы.

Также было подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

«Информация о потерях живой силы врага уточняется», - добавили в Генштабе.

Кроме этого, 4 ноября в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области уничтожены 6 топливозаправщиков противника.

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